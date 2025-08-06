В Москве проведут массовые забеги в честь дня рождения легкой атлетики

24 августа преодолеть дистанцию длиной 21,1 километра можно на полумарафоне «Лужники». Маршрут проложен в один круг по набережным Москвы-реки с видом на знаковые достопримечательности столицы. Трасса подойдет как для опытных спортсменов, так и для тех, кто хочет впервые попробовать свои силы на такой дистанции.