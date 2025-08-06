В Москве проведут массовые забеги в честь дня рождения легкой атлетики

Так, 9 и 10 августа состоятся любительские забеги по пересеченной местности. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
10 августа состоится «Забег 2030», который предложит участникам несколько дистанций на выбор: утренний полумарафон (21,1 километра), вечерний забег на закате (пять километров) и ночной (10 километров). Стать частью этого события может любой желающий старше 16 лет. Требуется предварительная регистрация на сайте.
24 августа преодолеть дистанцию длиной 21,1 километра можно на полумарафоне «Лужники». Маршрут проложен в один круг по набережным Москвы-реки с видом на знаковые достопримечательности столицы. Трасса подойдет как для опытных спортсменов, так и для тех, кто хочет впервые попробовать свои силы на такой дистанции.
В рамках старта также состоится эстафета по маршруту полумарафона, а накануне — детский забег. Для участия требуется пройти регистрацию на сайте.
В столице активно развивается массовый спорт — количество мероприятий физкультурной направленности, в том числе забегов, регулярных тренировок и любительских турниров, растет с каждым годом.
Москвичи могут бесплатно посещать тренировки по бегу в рамках проекта «Мой спортивный район». Они проходят на 20 площадках проекта «Лето в Москве» по вторникам, средам и воскресеньям (в олимпийском комплексе «Лужники» дополнительный день — четверг).
Около четырех тысяч человек проходят спортивную подготовку по легкой атлетике в системе Москомспорта на базе 10 учреждений — это спортивные школы олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение “Юность Москвы”», «Московское городское физкультурно-спортивное объединение», «Москвич», а также московские комплексные спортивные школы олимпийского резерва «Юг», «Север», «Запад», «Восток», Московская комплексная спортивная школа «Зеленоград», центр спорта и образования «Самбо-70» и Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1 (техникум) Департамента спорта города Москвы.
В спортивную сборную команду столицы на 2025 год включены 523 спортсмена, а в сборную России — 168. В текущем сезоне московскими спортсменами завоевано 16 медалей (шесть золотых, шесть серебряных, четыре бронзовые) на первенстве России.
В 2013—2022 годах в Москве появилась современная спортивная инфраструктура для занятий легкой атлетикой. В Центре спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта (улица Советской Армии, дом 6) — крытый многофункциональный зал, в спортивном комплексе «Медведково Арена» (Студеный проезд, дом 1а, строения 1−3) — открытые плоскостные площадки, в спортивной школе олимпийского резерва «Москвич» (Волгоградский проспект, дом 46/15) — футбольное поле с круговыми легкоатлетическими дорожками, в спортивном комплексе «На Инженерной» (улица Инженерная, дом 5а) — крытый легкоатлетический манеж, в спортивном комплексе «Спутник Арена»(Зеленоград, площадь Колумба, дом 2) — легкоатлетическое ядро с футбольным полем, секторами для прыжков в высоту, длину и с круговыми беговыми дорожками.
Оперативно узнавайте главные новости в официальном телеграм-канале города Москвы.