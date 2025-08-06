Дегтярев заявил об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе

В российском футболе, начиная с сезона 2026/2027, вводится ужесточение лимита на легионеров. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
По его словам, на поле должны находиться не более пяти иностранных игроков, а в заявке — не более десяти. По его словам, новый закон будет внедряться в российский футбол плавно.
— У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем, — заявил Михаил Дегтярев в беседе с «Коммерсантъ».
Ранее ФИФА запретила московскому футбольному клубу «Локомотив» регистрировать новых игроков на протяжении трех ближайших трансферных периодов. При этом в самом клубе такое решение назвали «абсолютно немотивированным» и выразили надежду на скорое снятие санкции.
В июне сербский специалист Марко Николич покинул должность главного тренера ЦСКА. Он отметил, что это решение стало одним из самых сложных в его профессиональной карьере.
Ранее стало известно, что Игорь Никитин стал новым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА. По информации клуба, контракт с ним подписан на пять лет.