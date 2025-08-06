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Самолет, которым пользуется Уиткофф, сел во «Внуково»

Самолет, которым пользуется специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, сел в столичном «Внуково» на фоне информации о его планирующемся визите в Россию. Об этом в среду, 6 августа, сообщил корреспондент РИА Новости.

Самолет, которым пользуется специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, сел в столичном «Внуково» на фоне информации о его планирующемся визите в Россию. Об этом в среду, 6 августа, сообщил корреспондент РИА Новости.

Согласно данным Flightradar24, вылетевший из Флориды самолет Bombardier Global 7500 пересек государственную границу с Россией около 6:11 по московскому времени.

В зарубежных СМИ ранее появилась информация, что Стив Уиткофф планирует встречу с российским руководством в Москве в среду, 6 августа. При этом представитель Госдепартамента также подтвердил факт поездки в Россию на этой неделе, но отказался раскрыть ее повестку и точные сроки.

4 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле не исключают возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и Стива Уиткоффа на этой неделе.

В свою очередь экс-посол Франции в России Сильвия Берманн высказал мнение, что Дональд Трамп загнал себя в ловушку, когда сократил срок действия ультиматума для РФ по перемирию с Украиной с 50 до 10 дней.

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