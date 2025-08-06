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В муниципальном этапе спартакиады пенсионеров победила команда Кировского района Перми

Семь команд из разных районов Перми приняли участие в спартакиаде пенсионеров.

Семь команд из разных районов Перми приняли участие в спартакиаде пенсионеров. Они соревновались в шахматах, легкой атлетике, дартсе, настольном теннисе, плавании, а также сдавали нормы ГТО.

Победители и призеры в отдельных видах спорта получили заслуженные медали и грамоты.

В общекомандном зачете лидером стала команда Кировского района. Спортсмены с наилучшими результатами представят Пермь в IV Краевой спартакиаде пенсионеров. Она пройдет 15 августа в многофункциональном спорткомплексе «Энергия» и спортивном комплексе «Рекорд».