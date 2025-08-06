На море больше шансов зачать ребенка: гинеколог объяснила, как это работает

Многие пары, которые долго не могут зачать ребенка, слышали совет отправиться на море, чтобы повысить шансы на беременность. Врач акушер-гинеколог и сексолог, автор книги «Плюс один. Беременность: от подготовки до родов» Динара Березина рассказала KP.RU, в самом деле ли отдых может приблизить мечту о материнстве.
— Действительно, такое часто случается, и объяснение довольно простое. В отпуске люди по-настоящему расслабляются, — поделилась специалист.
Расслабление во время отдыха способствует повышению сексуального желания, более частым и спонтанным половым контактам, а также снижению внимания к контрацепции. Кроме того, известно, что стресс негативно влияет на способность к зачатию как у женщин, так и у мужчин.
— Снижение уровня стресса на отдыхе само по себе может повысить шансы на беременность для пар, которые долго и безуспешно пытались, — подчеркнула врач.
Если беременность не планируется, лучше заранее подобрать надежные методы контрацепции. «Прерванный акт» или календарный метод не гарантируют защиту.