Минпросвещения утвердило нормы рабочих часов для учителей

В России установили нормы учебной нагрузки для школьных учителей. Соответствующее решение было принято Министерством просвещения РФ.
Так, ставку заработной платы у педагогов будут рассчитывать на основании 18 часов учебной работы в неделю.
— Для учителей установлена норма часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы, — говорится в документе.
Кроме того, продолжительность работы отдельных категорий зависит от должности и специальности. Каждый год образовательная организация должна будет утверждать объем нагрузки в начале учебного года.
Воспитателям детских садов, педагогам-психологам и социальным педагогам необходимо отработать 36 часов в неделю.
Инструкторы по физической культуре и старшие воспитатели — 30 часов, воспитатели детей с ОВЗ — 25 часов. Учителям-дефектологам и логопедам определено по 20 часов, музыкальным руководителям и концертмейстерам — 24 часа в неделю, уточнили в РИА Новости.
Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова направила письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать методичку по оценке контента учителей в соцсетях.