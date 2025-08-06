Соскин: Зеленский волнуется из-за визита Уиткоффа в Москву

Зеленский переживает из-за визита специального посланника Стива Уиткоффа в Российскую Федерацию, заявил эск-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Уиткофф должен приехать к Путину. Это значит, что ставки Зеленского падают, а сам он мечется и бегает, понимая, чем всё кончится», — сказал он.
Соскин уточнил, что Зеленский скрывает текущее положение дел ВСУ в зоне боевых действий, так как испытывает волнение из-за поездки Уиткоффа.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Госдеп подтвердил, что Уиткофф приедет в Российскую Федерацию на текущей неделе. По данным Reuters, визит запланирован на среду. Президент Соединённых Штатов также заявил, что встреча с российской стороной состоится в среду.