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Соскин: Зеленский волнуется из-за визита Уиткоффа в Москву

По словам Соскина, Зеленский бегает и мечется.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский переживает из-за визита специального посланника Стива Уиткоффа в Российскую Федерацию, заявил эск-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Уиткофф должен приехать к Путину. Это значит, что ставки Зеленского падают, а сам он мечется и бегает, понимая, чем всё кончится», — сказал он.

Соскин уточнил, что Зеленский скрывает текущее положение дел ВСУ в зоне боевых действий, так как испытывает волнение из-за поездки Уиткоффа.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Госдеп подтвердил, что Уиткофф приедет в Российскую Федерацию на текущей неделе. По данным Reuters, визит запланирован на среду. Президент Соединённых Штатов также заявил, что встреча с российской стороной состоится в среду.

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