Трамп заявил, что не знает об импорте российского урана и удобрений в США

Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа попросили прокомментировать заявления МИД Индии о том, что США продолжают закупать у России уран и удобрения, несмотря на критику и угрозы торговыми пошлинами в отношении других стран, импортирующих и перепродающих российскую нефть.