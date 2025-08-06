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Трамп заявил, что не знает об импорте российского урана и удобрений в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не осведомлен об импорте российского урана и удобрений в Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не осведомлен об импорте российского урана и удобрений в Соединенные Штаты.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трампа попросили прокомментировать заявления МИД Индии о том, что США продолжают закупать у России уран и удобрения, несмотря на критику и угрозы торговыми пошлинами в отношении других стран, импортирующих и перепродающих российскую нефть.

— Мне ничего не известно об этом. Мне нужно будет проверить, и мы вернемся к этому (вопросу — прим. «ВМ»), — заявил Трамп.

Запись трансляции выступления опубликована на YouTube-канале администрации США.

4 августа стало известно, что Трамп намерен в очередной раз повысить размер тарифов для Индии. По его словам, причиной для этого решения послужил тот факт, что Индия «закупает огромное количество российской нефти» и перепродает значительную ее часть на открытом рынке, что приносит большой доход.

Еще 2 августа официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна намерена продолжить закупку российской нефти — угрозы Дональда Трампа Дели не волнуют.

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