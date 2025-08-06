Гутерриш в обращении к Хиросиме не упомянул, кто бомбил город

Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем послании в связи с 80-й годовщиной ядерной бомбардировки Хиросимы вновь не упомянул, что город бомбили Соединенные Штаты. В посланиях прошлых лет США также напрямую не упоминались.
— Оружие, которое принесло разрушение Хиросиме и Нагасаки, вновь используется в качестве инструмента принуждения, — говорилось в послании Гутерриша.
По его словам, необходимо «искоренить угрозу ядерного оружия, искоренив само ядерное оружие», передает ТАСС.
В свою очередь редакция газеты The New York Post назвала ядерный удар по городам Хиросима и Нагасаки в 1945 году «спасением сотен тысяч жизней». По мнению зарубежных журналистов, применение ядерного оружия было «правильным решением».
Ранее генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, в котором тот провел параллель между ударами по ядерным объектам в Иране и атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. Хаяси также призвал мировых лидеров прилагать усилия для построения мира без ядерного оружия.