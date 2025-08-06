Гутерриш в обращении к Хиросиме не упомянул, кто бомбил город

Ранее генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, в котором тот провел параллель между ударами по ядерным объектам в Иране и атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны. Хаяси также призвал мировых лидеров прилагать усилия для построения мира без ядерного оружия.