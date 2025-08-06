Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: над регионами РФ сбит 51 беспилотник ВСУ

Системы ПВО сбили 51 БПЛА на российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, большая часть дронов была уничтожена над Ростовской областью — 16 аппаратов, еще 12 были сбиты над Крымом, четыре — над Воронежской областью и три — над Орловской.

Срочная новость Системы ПВО сбили 51 БПЛА на российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, большая часть дронов была уничтожена над Ростовской областью — 16 аппаратов, еще 12 были сбиты над Крымом, четыре — над Воронежской областью и три — над Орловской.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше