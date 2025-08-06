Минобороны: над регионами РФ сбит 51 беспилотник ВСУ

Срочная новость Системы ПВО сбили 51 БПЛА на российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, большая часть дронов была уничтожена над Ростовской областью — 16 аппаратов, еще 12 были сбиты над Крымом, четыре — над Воронежской областью и три — над Орловской.
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