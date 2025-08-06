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Кнайсль: Трамп намерен выйти из конфликта на Украине без ущерба НАТО и США

Американский президент Дональд Трамп намерен закончить украинский конфликт без ущерба для НАТО и США. С таким мнением выступила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Американский президент Дональд Трамп намерен закончить украинский конфликт без ущерба для НАТО и США. С таким мнением выступила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Дипломат считает, что в случае, если Трамп примет решение о скором выходе США из конфликта, сосредоточив внимание на других приоритетах, политические круги в Пентагоне, Сенате или Белом доме попытаются отговорить его, ссылаясь на возможные репутационные издержки.

— Ему скажут: «Господин президент, если мы потеряем Украину, это станет тяжелым бременем для США и НАТО в целом». И я думаю, что в этом есть доля правды… Так что в конечном счете, полагаю, сейчас все заключается в достойном выходе, то есть как НАТО может выйти (из конфликта — ред.), сохранив лицо, — заявила Кнайсль в беседе с РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть «еще на 10 долларов за баррель» даст возможность «заставить» Россию прекратить боевые действия в рамках военного конфликта на Украине.

Американский сенатор Линдси Грэм* отметил, что России в самом деле удалось приспособиться к последствиям санкционных ограничений со стороны стран Запада, но теперь президент США «меняет правила игры».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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