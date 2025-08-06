Кнайсль: Трамп намерен выйти из конфликта на Украине без ущерба НАТО и США

— Ему скажут: «Господин президент, если мы потеряем Украину, это станет тяжелым бременем для США и НАТО в целом». И я думаю, что в этом есть доля правды… Так что в конечном счете, полагаю, сейчас все заключается в достойном выходе, то есть как НАТО может выйти (из конфликта — ред.), сохранив лицо, — заявила Кнайсль в беседе с РИА Новости.