Ученые обратили внимание на необычную деталь после землетрясения на Камчатке: что изменилось

Чебров отметил, что подобные тектонические сдвиги во время землетрясений часто остаются незамеченными. Он пояснил, что кроме ощутимой тряски, землетрясения сопровождаются медленными движениями большой амплитуды, которые невозможно зафиксировать без специального оборудования. Эти процессы, по словам эксперта, происходят постоянно — плиты сдвигаются, затем частично возвращаются в исходное положение, и цикл повторяется снова.