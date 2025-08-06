Ученые обратили внимание на необычную деталь после землетрясения на Камчатке: что изменилось

Южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения не только сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении, но и немного опустилась по высоте. Об этом газете «Известия» сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.
Ученый объяснил, что наибольшее опущение зафиксировано в южной части полуострова, тогда как в районе Петропавловска-Камчатского оно оказалось менее значительным. По его словам, Камчатка расположена на Северо-Американской плите, которая постоянно находится в движении под воздействием океанической плиты.
Чебров отметил, что подобные тектонические сдвиги во время землетрясений часто остаются незамеченными. Он пояснил, что кроме ощутимой тряски, землетрясения сопровождаются медленными движениями большой амплитуды, которые невозможно зафиксировать без специального оборудования. Эти процессы, по словам эксперта, происходят постоянно — плиты сдвигаются, затем частично возвращаются в исходное положение, и цикл повторяется снова.
Недавнее землетрясение также спровоцировало активность вулканов, находящихся на Камчатке. После серии афтершоков пепел выбросил вулкан Ключевской. Длина потока лавы при этом составила 3,5 километра. Кроме того, термальную аномалию зафиксировали на вулкане Мутновском. Активность проявили, в том числе, Авачинская сопка и Шивелуч.