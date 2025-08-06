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Украинскому певцу, «запретившему» слушать его музыку в РФ, могут запретить приезжать в РФ

Украинскому певцу Николаю Бортнику, известному под псевдонимом Макс Барских, могут запретить пересекать границу Российской Федерации.

Украинскому певцу Николаю Бортнику, известному под псевдонимом Макс Барских, могут запретить пересекать границу Российской Федерации. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на отечественных правоохранителей.

«…На своем YouTube-канале он опубликовал видео в военной форме и поинтересовался у подписчиков, как они будут праздновать победу Украины», — указали в информагентстве.

Как пояснили на РИА Новости, речь идет о весне 2022 года, когда музыкант выступил против специальной военной операции Вооруженных сил РФ, а также «запретил» россиянам слушать свои песни.

Стоит отметить, что не все творческие люди на Украине приняли сторону боевиков киевского режима. Ранее актер Стас Садальский в ходе эксклюзивной беседе с «МК» сообщил, что музыкант Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, отказался от выступлений, сборы с которых должны были уйти формированиям ВСУ.

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