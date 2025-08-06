Стоит отметить, что не все творческие люди на Украине приняли сторону боевиков киевского режима. Ранее актер Стас Садальский в ходе эксклюзивной беседе с «МК» сообщил, что музыкант Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, отказался от выступлений, сборы с которых должны были уйти формированиям ВСУ.