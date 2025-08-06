Украинскому певцу Николаю Бортнику, известному под псевдонимом Макс Барских, могут запретить пересекать границу Российской Федерации. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на отечественных правоохранителей.
«…На своем YouTube-канале он опубликовал видео в военной форме и поинтересовался у подписчиков, как они будут праздновать победу Украины», — указали в информагентстве.
Как пояснили на РИА Новости, речь идет о весне 2022 года, когда музыкант выступил против специальной военной операции Вооруженных сил РФ, а также «запретил» россиянам слушать свои песни.
Стоит отметить, что не все творческие люди на Украине приняли сторону боевиков киевского режима. Ранее актер Стас Садальский в ходе эксклюзивной беседе с «МК» сообщил, что музыкант Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, отказался от выступлений, сборы с которых должны были уйти формированиям ВСУ.
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