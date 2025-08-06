В Красноярске стартовало строительство третьего тоннеля метротрамвая

Об этом рассказали в Управлении пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.
В Октябрьском районе Красноярска начались работы по прокладке нового тоннеля для первой линии метротрамвая, который соединит станцию «Высотная» с остановочным пунктом «Улица Копылова». Проект реализуется группой компаний «Моспроект-3» в рамках инициативы Правительства России «Инфраструктурное меню», направленной на развитие транспортной инфраструктуры и повышение качества жизни в российских городах.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что за последний год были достигнуты значительные результаты, не имевшие аналогов за последние пятьдесят лет. Он добавил, что на всех участках ведутся активные работы, и подрядчики даже опережают график. Губернатор выразил уверенность в том, что горожане вскоре оценят преимущества этого масштабного проекта.
Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Константин Матвеев сообщил, что основная задача заключается в прокладке тоннеля на сложном участке от остановочного пункта «Высотная» до станции «Улица Копылова». Он уточнил, что работы будут проводиться круглосуточно в две смены закрытым способом. После завершения проходки планируется извлечь щит из демонтажной камеры и начать строительство самой станции, которая будет находиться на глубине около 45 метров.
Для механизированной проходки нового тоннеля в Красноярск был доставлен китайский тоннелепроходческий щит диаметром более 6 метров, соответствующий стандартам как в России, так и в Китае. Заместитель генерального директора ООО «16-е Управление СиАрСиСи» Лю Сяолэй сообщил, что обслуживанием тоннелепроходческого комплекса займется команда из 45 китайских специалистов. Он добавил, что в процессе будет уложено 1887 колец из высокоточных железобетонных блоков для обеспечения гидроизоляции.
Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул важность развития общественного транспорта для динамично растущих городов. Он отметил, что новый проект метротрамвая в Красноярске позволит оптимизировать пассажиропоток и улучшить экологическую ситуацию. Хуснуллин также сообщил о начале проходки левого перегонного тоннеля от станции «Высотная» до остановочного пункта «Улица Копылова» с использованием щита «Евгения», длиной более 83 метров и весом 592 тонны.
Общая длина первой линии метротрамвая составит 11 км и будет включать шесть остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров». Генеральным подрядчиком строительства выступает ГК «Моспроект-3», а субподрядчиком — группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост».
Ранее рассказывали, что в Красноярске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при продаже земельного участка мэрией.