В Красноярске стартовало строительство третьего тоннеля метротрамвая

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Константин Матвеев сообщил, что основная задача заключается в прокладке тоннеля на сложном участке от остановочного пункта «Высотная» до станции «Улица Копылова». Он уточнил, что работы будут проводиться круглосуточно в две смены закрытым способом. После завершения проходки планируется извлечь щит из демонтажной камеры и начать строительство самой станции, которая будет находиться на глубине около 45 метров.