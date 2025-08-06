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The Korea Herald: речное чудовище поднялось на поверхность посреди Сеула

В центре Сеула неопознанное существо плавало в реке в течение 20 минут.

Источник: Аргументы и факты

В центре столицы Южной Кореи Сеула очевидцы сняли на камеру гигантского речного монстра. Об этом пишет издание The Korea Herald.

Видеозапись с таинственным существом была обнародована автором рыболовного канала «Chongdam Story» на YouTube. Мужчина увидел, как из воды появляется нечто огромное во время ночной рыбалки недалеко от здания Национальной ассамблеи в районе Ёыйдо.

Изначально он предположил, что это крупная рыба, но вскоре осознал, что подобные размеры не характерны для обитателей этой реки.

«Что это такое? Мне страшно. Оно движется ко мне», — говорит он в ролике.

Неопознанное существо плавало по реке около 20 минут, добавил мужчина.

Протяженность существа составляла от шести до десяти метров. Рыбак подчеркнул, что ни разу не сталкивался с чем-либо подобным.

Ранее сообщалось, что в США заметили снежного человека, который прятался за деревьями.