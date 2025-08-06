Над регионами России за ночь сбили более 50 дронов ВСУ

Российские военные в ночь с 5 на 6 августа обезвредили над регионами РФ 51 беспилотник ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
«С 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Уточняется, что в небе над Ростовской и Брянской областями было сбито по 16 дронов. Кроме того, военные нейтрализовали 12 беспилотников в Крыму, пять — в Воронежской области и ещё три — в Орловской.
Напомним, ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что силы ПВО РФ отразили атаку ВСУ в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. При этом он добавил, что получила повреждения линия электропередачи в Золотаревке Родионово-Несветайского района. В результате этого без света временно остались почти 200 человек.