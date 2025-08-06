Топ-5 главных новостей в Молдове 6 августа 2025: Жестокий приговор Евгении Гуцул усилит протесты в Молдове; как выживают пенсионеры в Кишиневе; молдавской оппозиции пора гнать ПАС, а не разговаривать

Топ-5 главных новостей на утро среды, 6 августа 2025:
1. Жестоким приговором башкану Гагаузии правящий режим в Молдове решил напугать всех несогласных: А может выйти наоборот — мощное протестное движение только усилится.
2. Разные лики Кишинева: На Ботанике пенсионер продаёт разную мелочёвку и книги из личной библиотеки, но главное для него — общение с прохожими.
3. Обращение к молдавской оппозиции: Хватит болтать и говорить лозунгами — пора гнать ПАС и менять судьбу страны.
4. «Сегодня за решёткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть»: Башкан Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к жителям Молдовы.
5. В Молдове рулит кумэтризм: При ПАС повышались только зарплаты чиновников и их родни, которая работает на высокооплачиваемых должностях — где трудятся супруги кандидатов в депутаты.
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Звездный десант евролидеров в Кишинев: Визиты глав государств Европы рассчитаны на колеблющихся — «Нас могут в Европу не пустить, денег не дать, ведь ПАС еще не расстреливает людей на улицах!».
Сначала в Кишинев прилетит президент Франции Макрон — поддержать Майю Санду перед парламентскими выборами, а еще 27 числа — в День Независимости — приедут канцлер Германии и президент Польши, а президент Румынии планирует приехать 31 августа (далее…).