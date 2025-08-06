В Хабаровском крае чиновница три года платила зарплату себе и ребёнку

С апреля 2022 года по декабрь 2024 года женщина систематически завышала себе зарплату, подавая подложные документы на подпись главе администрации. Деньги перечислялись не только ей, но и на счёт малолетнего ребёнка и третьего лица, не знавшего о преступной схеме.