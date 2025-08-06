В Хабаровском крае чиновница три года платила зарплату себе и ребёнку

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края суд вынес приговор по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Как сообщил телеграм-канал «Суды Хабаровского края», фигуранткой стала сотрудница администрации городского поселения.
С апреля 2022 года по декабрь 2024 года женщина систематически завышала себе зарплату, подавая подложные документы на подпись главе администрации. Деньги перечислялись не только ей, но и на счёт малолетнего ребёнка и третьего лица, не знавшего о преступной схеме.
Сумма ущерба составила 879 тысяч рублей. Чиновница признала вину, раскаялась, помогла следствию и полностью возместила ущерб.
Суд признал её виновной по ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 292 УК РФ. Назначено наказание — 2 года и 1 месяц лишения свободы условно, с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу.