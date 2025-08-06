В Новосибирской области орнитолог заявил о появлении смертельно опасных птиц

По словам эксперта, первые признаки появления опасных птиц были зафиксированы еще весной этого года, когда местные жители стали сообщать о случаях нападения на домашних животных. Впоследствии были обнаружены несколько трупов кошек и собак с характерными следами укусов. Первоначально эти случаи списали на нападения хищных зверей, однако детальный анализ показал, что раны нанесены клювом, а при исследовании тканей были обнаружены следы неизвестного яда.