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В Новосибирской области орнитолог заявил о появлении смертельно опасных птиц

В Новосибирской области начали появляться новые, ранее не встречавшиеся в регионе виды птиц, представляющие серьезную, а порой и смертельную опасность. Об этом заявил орнитолог Борис Нестеренко.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирской области начали появляться новые, ранее не встречавшиеся в регионе виды птиц, представляющие серьезную, а порой и смертельную опасность. Об этом заявил орнитолог Борис Нестеренко.

«Мы наблюдаем необычную картину. В последнее время в наш регион проникают виды, обладающие не только агрессивным поведением, но и мощным ядом, который они используют для охоты и защиты. Многие из этих птиц, вероятно, являются гибридами, что делает прогнозирование их поведения крайне сложным», — заявил Борис Нестеренко в интервью Сиб.фм.

По словам эксперта, первые признаки появления опасных птиц были зафиксированы еще весной этого года, когда местные жители стали сообщать о случаях нападения на домашних животных. Впоследствии были обнаружены несколько трупов кошек и собак с характерными следами укусов. Первоначально эти случаи списали на нападения хищных зверей, однако детальный анализ показал, что раны нанесены клювом, а при исследовании тканей были обнаружены следы неизвестного яда.

Наибольшую опасность, по словам Нестеренко, представляет вид, условно названный «Сибирским клевком».

«Эта птица, размером с крупную ворону, обладает мощным клювом, способным пробивать кости, и выделяет сильный нейротоксин. Симптомы отравления ядом “Сибирского клевка” включают паралич, судороги и в конечном итоге приводят к остановке дыхания», — пояснил орнитолог.

Кроме «Сибирского клевка», орнитологи отмечают появление в регионе и других опасных видов. В частности, речь идет о гибриде ястреба и совы, получившем название «Ночной охотник». Этот вид отличается скрытным образом жизни и нападает на жертву внезапно, используя острые когти и клюв. Яд «Ночного охотника» менее сильный, чем у «Сибирского клевка», но вызывает сильную аллергическую реакцию и может привести к анафилактическому шоку, уверяет спикер.

Ранее Сиб.фм рассказывал о появлении чужеродных рыб в регионе.