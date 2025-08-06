В Самаре озеро в парке Победы украсят подсветкой и габионами на откосах

В Самаре продолжается возведение нового фонтана и реконструкцию водоема в парке Победы. Мощение фонтана выполнят натуральным гранитным камнем в четырех цветах, его площадь составит 625 кв. м. Об этом сообщили в городской администрации.
«Фонтан будет пешеходным, в вечернее время предусмотрены светодинамические эффекты. Управление сделают автоматическое. Водяных струй по проекту 31, их высота составляет от 1,5 до 3 метров», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас завершается подвод воды к обмелевшему озеру. Он будет подпитываться как от центрального водоснабжения, так и естественных источников — природных ключей. По словам подрядчика, это обеспечит аэрацию, повысит уровень кислорода в воде и станет препятствием к разрастанию водорослей.
Также внешний облик водного объекта изменится за счет архитектурной подсветки и габионов на откосах. Напомним, обмельчавшее озеро в Парке Победы давно планировали привести в порядок. В сентябре 2024-го оно полностью пересохло. Ранее «КП-Самара» показала, как изменилось озеро в парке Металлургов в Самаре. Теперь там работающий фонтан, прогулки на катамаранах и лодках, утки и лебеди.