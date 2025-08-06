«Это треш, полная дичь»: Волочкова раскритиковала подтанцовку Булановой

Новая волна популярности песен Булановой началась с того, что композиции «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали символами ностальгии по 1990-м для молодежи. Артистка объяснила свою востребованность среди юного поколение тем, что ее творчество просто «завирусилось». Как Буланова прославилась, а также почему молодые люди тянутся к музыке, которая была записана еще до их рождения, — в материале «Вечерней Москвы».