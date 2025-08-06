«Это треш, полная дичь»: Волочкова раскритиковала подтанцовку Булановой

В Сети активно обсуждают подтанцовку на последних концертах Татьяны Булановой — комментаторы отмечают, что выступающих с певицей будто «понабрали с улицы». Не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова, которая также отметила непрофессионализм команды.
По словам Волочковой, она осталась поражена увиденным: она сравнила выступление Булановой с TikTok-танцами.
Балерина задалась вопросом, как известная артистка с большим именем может позволять себе подобное на сцене, и отметила, что никогда бы не позволила себе показывать такое своим зрителям.
— Я не могу поверить, что Татьяна Буланова позволяет себе такое на сцене. Если честно, это треш. Полный антипрофессионализм с ее стороны. Я не знаю, придут ли люди на следующий концерт Тани Булановой после такого. То, что я увидела, — полная дичь, — заявила Волочкова в беседе с изданием «Абзац».
Концертный директор Булановой рассказал, что танцоры, которых обсуждают в соцсетях, работают с Булановой уже несколько десятков лет. Он добавил, что артистка возит их по всему миру, а хореографию они всегда ставят сами.
Новая волна популярности песен Булановой началась с того, что композиции «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали символами ностальгии по 1990-м для молодежи. Артистка объяснила свою востребованность среди юного поколение тем, что ее творчество просто «завирусилось». Как Буланова прославилась, а также почему молодые люди тянутся к музыке, которая была записана еще до их рождения, — в материале «Вечерней Москвы».