Учителям утвердили новые нормы часов: как складывается зарплата педагогов в России

Основная составляющая. Она включает в себя проведение учебных занятий, проверку тетрадей учеников, а также организацию дополнительных уроков и кружковой деятельности. Стимулирующая надбавка назначается на основании критериев, установленных управляющим советом школы. Как правило, среди них учитываются: достижения учащихся на экзаменах и в олимпиадах, высокие баллы учеников на ЕГЭ, внедрение современных технологий в образовательный процесс, а также профессиональный стаж педагога и его участие в программах повышения квалификации. Компенсационная часть представляет собой дополнительную выплату, предоставляемую, например, за работу с детьми с ОВЗ или в качестве компенсации расходов на коммунальные услуги для педагогов, работающих в сельских образовательных учреждениях. Премиальные выплаты. Они также устанавливаются по усмотрению управляющего совета школы.