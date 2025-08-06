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В Уфе ограничат движение по улице Чернышевского

В администрации Уфы сообщили об ограничении движения.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 августа, ограничат движение по Чернышевской улице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

По предоставленным данным, ограничение будет действовать в период с 16:00 до 18:00.

Перекроют одну полосу по четной стороне улицы Чернышевского, на участке от улицы Ленина до Мустая Карима.

Ограничение связано с подготовкой к празднованию Дня строителя.

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