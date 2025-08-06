В Уфе ограничат движение по улице Чернышевского

Сегодня, 6 августа, ограничат движение по Чернышевской улице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
По предоставленным данным, ограничение будет действовать в период с 16:00 до 18:00.
Перекроют одну полосу по четной стороне улицы Чернышевского, на участке от улицы Ленина до Мустая Карима.
Ограничение связано с подготовкой к празднованию Дня строителя.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.