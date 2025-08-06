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P. Diddy жалуется, что в тюрьме его кормят личинками и просроченной едой

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, все еще остается за решеткой. Суд отклонил его очередное прошение о выходе под залог, аргументировав решение тем, что артист не доказал отсутствие риска побега или опасности для окружающих. При этом рэпер жалуется на плохое содержание в тюрьме.

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, все еще остается за решеткой. Суд отклонил его очередное прошение о выходе под залог, аргументировав решение тем, что артист не доказал отсутствие риска побега или опасности для окружающих. При этом рэпер жалуется на плохое содержание в тюрьме.

Адвокат артиста утверждает, что Комбсу якобы подают испорченную еду, нередко с личинками и червями.

— Это не единичный случай, — отметил правозащитник.

При этом представители P. Diddy показали фото, на котором изображен его обед — картофель с фасолью, кишащий белыми червями. Уточняется, что жалобы на червей и личинок в еде поступают от заключенных тюрьмы регулярно, особенно от тех, кто находится в изолированных блоках, передает Page six.

Ранее в США уволили прокурора Морен Коми, которая занималась делами финансиста Джеффри Эпштейна и Шона Комбса. Также минюст возбудил уголовное дело в отношении ее отца — Джеймса Коми.

При этом суд присяжных признал американского музыканта Шона Комбса виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Журналисты рассказали, что после оглашения вердикта артист сложил руки в молитве и шепотом поблагодарил присяжных. «Вечерняя Москва» разбиралась, как внезапно вскрылось криминальное прошлое Комбса и при чем здесь другие зарубежные селебрити.