P. Diddy жалуется, что в тюрьме его кормят личинками и просроченной едой

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, все еще остается за решеткой. Суд отклонил его очередное прошение о выходе под залог, аргументировав решение тем, что артист не доказал отсутствие риска побега или опасности для окружающих. При этом рэпер жалуется на плохое содержание в тюрьме.