В Хабаровском крае обновят школьные учебники

На очередном заседании Законодательной думы Хабаровского края принят в первом чтении законопроект о новом порядке финансирования закупки учебников для школ. В 2026 году на эти цели из краевого бюджета планируется выделить 446,68 миллиона рублей, что позволит приобрести около 700 тысяч новых учебников для 149 тысяч учащихся. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.