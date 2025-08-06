В Хабаровском крае обновят школьные учебники

На очередном заседании Законодательной думы Хабаровского края принят в первом чтении законопроект о новом порядке финансирования закупки учебников для школ. В 2026 году на эти цели из краевого бюджета планируется выделить 446,68 миллиона рублей, что позволит приобрести около 700 тысяч новых учебников для 149 тысяч учащихся. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как отметил министр образования и науки края Алексей Мокрушин, приоритет будет отдан обновлению учебников по истории и предметам естественно-научного цикла. Планируется, что в течение трех лет школы полностью перейдут на новые пособия, отказавшись от использования устаревшего фонда.
Инициатива связана с реализацией федеральных образовательных стандартов, направленных на создание единого образовательного пространства в России. Это позволит обеспечить всех школьников края современными и качественными учебными материалами.