Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае обновят школьные учебники

Приоритет будет отдан учебникам по истории и естественно-научным предметам.

Источник: Комсомольская правда

На очередном заседании Законодательной думы Хабаровского края принят в первом чтении законопроект о новом порядке финансирования закупки учебников для школ. В 2026 году на эти цели из краевого бюджета планируется выделить 446,68 миллиона рублей, что позволит приобрести около 700 тысяч новых учебников для 149 тысяч учащихся. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как отметил министр образования и науки края Алексей Мокрушин, приоритет будет отдан обновлению учебников по истории и предметам естественно-научного цикла. Планируется, что в течение трех лет школы полностью перейдут на новые пособия, отказавшись от использования устаревшего фонда.

Инициатива связана с реализацией федеральных образовательных стандартов, направленных на создание единого образовательного пространства в России. Это позволит обеспечить всех школьников края современными и качественными учебными материалами.