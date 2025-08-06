Дочь Бони призналась, что не знает, в каком классе учится

13-летняя дочь Виктории Бони Анджелина рассказала, что не знает, в каком классе она на данный момент учится. В этом она призналась во время разговора с российским комиком Ильей Соболевым.
В ходе беседы ведущий поинтересовался у школьницы об учебных буднях.
— Ну, я дома учусь на английском языке. Онлайн, — уточнила подросток.
Боня, в свою очередь, с гордостью добавила, что Анджелина проходит обучение в Оксфордской школе. Тогда Соболев решил задать ученице стандартный вопрос в рамках учебной программы — «Как зовут Пушкина?».
— Я не знаю. Пушкин? — задумалась она.
Мать сильно удивилась ответу дочки. Она рассказала, что Анджелина в три года читала наизусть стихи русского поэта.
Дочь телеведущей Виктории Бони — 13-летняя Анджелина — в последние дни стала особенно обсуждаемой персоной в Сети. Подросток обзавелся целой толпой интернет-поклонников благодаря личному блогу своей звездной матери. Боня начала снимать с наследницей ролики, где показывает их повседневную жизнь. Что известно о наследнице блогерши — рассказывает «Вечерняя Москва».