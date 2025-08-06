Беженка сообщила о встрече с военным ВСУ, убившим её соседку в Малой Локне

В первые дни украинского вторжения в Курскую область жительница приграничного посёлка Малая Локня столкнулась с военнослужащим ВСУ, убившим её соседку. Об этом «Ленте.ру» рассказала 70-летняя беженка Валентина Ушкалова, пережившая оккупацию и вынужденную отправку в украинские Сумы.
По её словам, в день вторжения она с супругом пряталась на соседнем огороде, но решила вернуться домой, чтобы покормить собаку и немного отдохнуть. Подойдя к дому, женщина увидела, как солдаты ВСУ обстреляли здание из автомата и застрелили её питомца. Вскоре к ней в дом вошли несколько вооружённых военных с синими повязками на руках. Они не стали нападать, а попросили попить. Женщина предложила им квас.
Допив напиток, командир указал на одного из солдат и заявил: «Вчера этот долбанутый вашу соседку убил».
«Вы же клялись женщин не трогать!» — сказала ему Валентина.
«Да он контуженый. Я б ему сам голову открутил», — ответил командир.
Через некоторое время он вернулся и заявил, чтобы женщина убрала тело соседки, лежавшее во дворе, чтобы его не растащили животные. Когда Валентина отказалась, ей угрожали расправой. В итоге она была вынуждена вместе с офицером перенести тело убитой в баню.
9 марта 2025 года Минобороны России сообщило об освобождении Малой Локни.