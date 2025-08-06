Беженка сообщила о встрече с военным ВСУ, убившим её соседку в Малой Локне

По её словам, в день вторжения она с супругом пряталась на соседнем огороде, но решила вернуться домой, чтобы покормить собаку и немного отдохнуть. Подойдя к дому, женщина увидела, как солдаты ВСУ обстреляли здание из автомата и застрелили её питомца. Вскоре к ней в дом вошли несколько вооружённых военных с синими повязками на руках. Они не стали нападать, а попросили попить. Женщина предложила им квас.