Хоценко: «Ледовая арена вКалачинске готова почти на 80%»

Как сообщили в областном правительстве, на сегодняшний день строительство окончено почти на 80%. Завершены конструктивные и архитектурные решения, ведется монтаж инженерных систем: отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и канализации. Стройка идет в плановом режиме, а по ряду позиций — с опережением сроков.