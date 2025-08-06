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Хоценко: «Ледовая арена вКалачинске готова почти на 80%»

Глава региона поставил задачу завершить строительство до конца года.

Источник: Комсомольская правда

В Калачинске полным ходом идет строительство комплексного спортивного центра с ледовой ареной. Объект возводится по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Омской области». Ход строительства находится на личном контроле губернатора Виталия Хоценко.

Как сообщили в областном правительстве, на сегодняшний день строительство окончено почти на 80%. Завершены конструктивные и архитектурные решения, ведется монтаж инженерных систем: отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и канализации. Стройка идет в плановом режиме, а по ряду позиций — с опережением сроков.

Так, на стадионе уже устанавливаются трибуны, ведется монтаж фасадной части и систем безопасности. Близки к завершению работы по устройству наружных сетей, включая прокладку кабельных линий и ливневой канализации. На 60% выполнены работы по выравниванию окружающей территории.

Губернатор Виталий Хоценко поставил задачу — объект должен быть завершен и введен в эксплуатацию до конца 2025 года. В сутки новый спортивный комплекс сможет принимать до 1 300 человек.