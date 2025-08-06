В Прикамье по горячим следам раскрыли кражу гаджета

В Добрянке завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам кражи, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что молодой человек 2003 года рождения отдыхал в баре, выпивал. В какой-то момент он обнаружил пропажу мобильного телефона. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
На месте полицейские провели осмотр, опросили свидетелей и выяснили личность предполагаемого виновника. Местный житель 1972 года рождения, как выяснилось, раньше привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
На допросе фигурант дал признательные показания. В баре он познакомился с потерпевшим. Тот, захмелев, заснул, чем и воспользовался новый знакомый. Злоумышленник тайно похитил лежавший на столе телефон и скрылся.
Похищенный гаджет изъяли и вернули владельцу.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.