Речное чудовище поднялось на поверхность посреди Сеула

Посреди города Сеул в Южной Корее рыбаки заметили и сняли на видео огромное речное чудовище. Кадры, на которых запечатлено загадочное существо, опубликовал автор рыболовного YouTube-канала «Чондам стори».
Мужчина рыбачил ночью неподалеку от здания Национального собрания в районе Еыйдо и заметил, что на поверхность из воды поднялось что-то крупное и длинное.
— Что это такое? Мне страшно. Оно движется ко мне, — говорится автор ролика на видео.
Отдельно он уточнил, что существо кружило по реке около 20 минут. По его словам, длина создания — примерно шесть-десять метров. Он добавил, что за десятки лет увлечения рыбалкой никогда не сталкивался с таким существом.
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