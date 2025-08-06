9 августа в Самаре организуют бесплатный транспорт для футбольных болельщиков

Чтобы обеспечить удобное и быстрое передвижение, будут задействованы специальные шаттлы, которые начнут работу с 12:00. С 12:00 до 13:20 автобусы будут курсировать каждые 20 минут по основному маршруту: Октябрьская набережная — Постников овраг — завод имени Тарасова — Барбошина поляна — стадион.