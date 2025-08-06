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9 августа в Самаре организуют бесплатный транспорт для футбольных болельщиков

9 августа, в день домашнего матча ФК «Крылья Советов» против «Балтики», в Самаре организуют бесплатный транспорт для всех болельщиков, желающих добраться до стадиона.

9 августа, в день домашнего матча ФК «Крылья Советов» против «Балтики», в Самаре организуют бесплатный транспорт для всех болельщиков, желающих добраться до стадиона.

Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Чтобы обеспечить удобное и быстрое передвижение, будут задействованы специальные шаттлы, которые начнут работу с 12:00. С 12:00 до 13:20 автобусы будут курсировать каждые 20 минут по основному маршруту: Октябрьская набережная — Постников овраг — завод имени Тарасова — Барбошина поляна — стадион.

Кроме того, с 12:00 до 15:00 будет работать дополнительный маршрут: от улицы Ташкентской до стадиона, что обеспечит транспортную доступность для жителей юго-западной части города.

Матч начнётся в 14:30, и организаторы призывают болельщиков воспользоваться бесплатными автобусами, чтобы избежать пробок и парковочных сложностей.

Это особенно актуально в день игры, когда движение в прилегающих к стадиону районах может быть затруднено из-за высокой проходимости.

Бесплатный шаттл — не просто сервис, а часть фан-культуры. Такие инициативы делают поход на стадион комфортным и безопасным, объединяя болельщиков в единую команду.

Не забудьте атрибутику, заряжайтесь азартом — и вперёд за «Крыльями»!

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