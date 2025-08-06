В ООН вновь обошли стороной вопрос ответственности США за ядерную бомбардировку Хиросимы: что сказал Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы вновь не указал на США как на страну, совершившую этот акт. Традиционное послание от имени генсека зачитала заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.