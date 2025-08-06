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В ООН вновь обошли стороной вопрос ответственности США за ядерную бомбардировку Хиросимы: что сказал Гутерриш

Генсек ООН Гутерриш не упомянул страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы вновь не указал на США как на страну, совершившую этот акт. Традиционное послание от имени генсека зачитала заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Анализ предыдущих обращений показывает, что Гутерриш никогда прямо не называл Соединенные Штаты в контексте бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в своих ежегодных посланиях.

В нынешнем выступлении генсек ООН выразил тревогу в связи с участившимися в мире угрозами применения ядерного оружия. Он охарактеризовал ядерные арсеналы как «инструменты принуждения», напомнив о разрушениях Хиросимы и Нагасаки. Гутерриш призвал мировое сообщество полностью ликвидировать ядерное оружие как источник глобальной угрозы.

Напомним, что США не упомянули и в Японии. Премьер-министр Сигэру Исиба не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму.

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