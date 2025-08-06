Лукашенко сказал о задачах транспортных войск Беларуси

Так, 6 августа белорусским лидером были направлены поздравления с Днем железнодорожных войск в адрес личного состава транспортных войск. Глава страны отметил, что в год 80-летия Великой Победы в Беларуси с особым чувством чтят доблесть воинов-железнодорожников, самоотверженный труд которых сыграл важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны.