Лукашенко сказал о задачах транспортных войск Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к военнослужащим транспортных войск, сообщила пресс-служба президента.
Так, 6 августа белорусским лидером были направлены поздравления с Днем железнодорожных войск в адрес личного состава транспортных войск. Глава страны отметил, что в год 80-летия Великой Победы в Беларуси с особым чувством чтят доблесть воинов-железнодорожников, самоотверженный труд которых сыграл важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны.
— Каждая стальная магистраль, соединяющая фронт и тыл, по которой шли грузовые, пассажирские и санитарные составы, была дорогой жизни и надежды, — говорит в поздравлении.
Также Александр Лукашенко сказал, что за мужество и героизм в годы войны свыше 400 тысяч военных железнодорожников — солдат и офицеров были награждены орденами и медалями.
— Лучшие традиции поколения победителей сохранены и сегодня, — отметил он.
Отдельно глава страны сказал об актуальных задачах, которые стоят перед личным составом транспортных войск и успешно решаются, внося весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.
— Совершенствование системы транспортного обеспечения Вооруженных сил, повышение ее эффективности и постоянной готовности, — перечислил белорусский президент.
Также Александр Лукашенко назвал недостаточными результаты работы белорусских ученых: «Тратится много, а отдачи мы не видим».
А еще глава страны расширил эксперимент с торговлей на восемь районов Беларуси.