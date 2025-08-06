Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал о задачах транспортных войск Беларуси

Лукашенко обратился к транспортным войскам, сказав об обороноспособности страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к военнослужащим транспортных войск, сообщила пресс-служба президента.

Так, 6 августа белорусским лидером были направлены поздравления с Днем железнодорожных войск в адрес личного состава транспортных войск. Глава страны отметил, что в год 80-летия Великой Победы в Беларуси с особым чувством чтят доблесть воинов-железнодорожников, самоотверженный труд которых сыграл важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших операций Великой Отечественной войны.

— Каждая стальная магистраль, соединяющая фронт и тыл, по которой шли грузовые, пассажирские и санитарные составы, была дорогой жизни и надежды, — говорит в поздравлении.

Также Александр Лукашенко сказал, что за мужество и героизм в годы войны свыше 400 тысяч военных железнодорожников — солдат и офицеров были награждены орденами и медалями.

— Лучшие традиции поколения победителей сохранены и сегодня, — отметил он.

Отдельно глава страны сказал об актуальных задачах, которые стоят перед личным составом транспортных войск и успешно решаются, внося весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

— Совершенствование системы транспортного обеспечения Вооруженных сил, повышение ее эффективности и постоянной готовности, — перечислил белорусский президент.

Также Александр Лукашенко назвал недостаточными результаты работы белорусских ученых: «Тратится много, а отдачи мы не видим».

А еще глава страны расширил эксперимент с торговлей на восемь районов Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше