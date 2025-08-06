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На Netflix 6 августа состоится премьера второго сезона «Уэнсдей»

В 10:00 мск выйдут первые четыре серии.

Источник: Аргументы и факты

На платформе Netflix сегодня, 6 августа, состоится премьера второго сезона мистического сериала «Уэнсдей», основанного на истории о Семейке Аддамс. Зрителям представят первые четыре серии.

Начало сериала станет доступно для просмотра в 10:00 по московскому времени. Вторая часть, оставшиеся четыре серии, выйдет 3 сентября.

В главной роли по-прежнему предстанет Дженна Ортега. Также в киноленте в этот раз в качестве гостей задействованы актеры Кристофер Ллойд и Стив Бушеми и певица Леди Гага.

Первый сезон «Уэнсдей» вышел на экраны в ноябре 2022 года. В минувшем июле сериал продлили на третий сезон.