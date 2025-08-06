На Netflix 6 августа состоится премьера второго сезона «Уэнсдей»

На платформе Netflix сегодня, 6 августа, состоится премьера второго сезона мистического сериала «Уэнсдей», основанного на истории о Семейке Аддамс. Зрителям представят первые четыре серии.
Начало сериала станет доступно для просмотра в 10:00 по московскому времени. Вторая часть, оставшиеся четыре серии, выйдет 3 сентября.
В главной роли по-прежнему предстанет Дженна Ортега. Также в киноленте в этот раз в качестве гостей задействованы актеры Кристофер Ллойд и Стив Бушеми и певица Леди Гага.
Первый сезон «Уэнсдей» вышел на экраны в ноябре 2022 года. В минувшем июле сериал продлили на третий сезон.