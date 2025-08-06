Цены на КАСКО в 2025 году установили в Новосибирске

Стоимость полиса КАСКО в Новосибирске в 2025 году варьируется в зависимости от страховой компании и выбранных условий. Анализ, проведенный корреспондентом Om1, показывает, что цена на этот вид страхования может значительно отличаться в зависимости от разных факторов, включая тип автомобиля, возраст владельца и дополнительные риски, которые покрывает полис. На сайте Banki.ru представлены данные по средним ценам на КАСКО у ведущих страховщиков в Новосибирске.