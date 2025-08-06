Цены на КАСКО в 2025 году установили в Новосибирске

Стоимость полиса КАСКО в Новосибирске в 2025 году варьируется в зависимости от страховой компании и выбранных условий. Анализ, проведенный корреспондентом Om1, показывает, что цена на этот вид страхования может значительно отличаться в зависимости от разных факторов, включая тип автомобиля, возраст владельца и дополнительные риски, которые покрывает полис. На сайте Banki.ru представлены данные по средним ценам на КАСКО у ведущих страховщиков в Новосибирске.
Средняя стоимость полиса КАСКО в компании «Макс» составляет около 58 203 рублей, при этом минимальная цена начинается от 5 000 рублей, а максимальная может достигать 100 000 рублей. Страховая компания Тинькофф предлагает полисы со средней стоимостью 38 393 рублей, минимальной — 5 002 рубля и максимальной — 100 000 рублей. В свою очередь, в компании Абсолют стоимость полиса среднего уровня составляет 71 709 рублей, с минимальной ценой в 5 010 рублей и максимальной — 99 989 рублей.
Росгосстрах представляет полисы с ценой в 51 530 рублей в среднем, с минимальной стоимостью в 5 018 рублей и максимальной — 99 995 рублей. ВСК предлагает полисы, средняя стоимость которых составляет 61 035 рублей, минимальная цена — 5 231 рубль, а максимальная — 99 950 рублей. У компании Югория средняя цена полиса составляет 43 526 рублей, минимальная — 5 300 рублей, а максимальная — 100 000 рублей. Страховая компания Ренессанс предлагает полисы со средней стоимостью в 46 731 рубль, минимальной — 6 220 рублей, а максимальной — 99 992 рубля.
Гелиос предлагает КАСКО по средней цене 50 710 рублей, минимальная стоимость — 7 395 рублей, максимальная — 99 988 рублей. В компании Согласие средняя цена полиса составила 65 089 рублей, минимальная — 7 780 рублей, а максимальная — 99 974 рубля. Зетта страхует автомобили за среднюю стоимость в 61 418 рублей, минимальная цена — 10 000 рублей, максимальная — 99 975 рублей.
Из анализа видно, что наиболее доступные полисы КАСКО можно найти в компании Тинькофф, где средняя стоимость составляет 38 393 рубля. Самыми дорогими являются полисы, предлагаемые компанией Абсолют, со средней ценой в 71 709 рублей. При этом важно учитывать, что в зависимости от выбранного пакета рисков и дополнительных услуг цена может изменяться.