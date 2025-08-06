В аэропорт Екатеринбурга впервые за несколько лет прибыл самолет из Геленджика

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, борт рейса U6−150 авиакомпании «Уральские авиалинии» прибыл в Екатеринбург накануне в 22 часа 56 минут. Перевозчик приступил к выполнению прямых рейсов «Екатеринбург — Геленджик — Екатеринбург» с 5 августа и летом планирует летать на курорт трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам.
Также с 8 августа из столицы Урала в Геленджик начнет летать авиакомпания Red Wings. Их рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.
Напомним, в июле в аэропорту Геленджика приземлился первый за три с половиной года гражданский рейс — «Аэрофлот» привез пассажиров из Москвы. С 2022 года с началом СВО аэропорт был закрыт для приема гражданских судов.