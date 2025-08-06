«СВ»: ВСУ вызвали из отпусков женщин-солдат для переброски под Харьков

Военные корреспонденты уточняют, что военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых передислоцировали в окрестности населенного пункта Старица, в срочном порядке вернули из отпусков. Среди солдат, отозванных из отпусков, присутствуют и женщины.