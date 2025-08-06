«СВ»: ВСУ вызвали из отпусков женщин-солдат для переброски под Харьков

Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», украинское командование предпринимает усилия для укрепления своих оборонительных рубежей в Харьковской области.
Военные корреспонденты уточняют, что военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых передислоцировали в окрестности населенного пункта Старица, в срочном порядке вернули из отпусков. Среди солдат, отозванных из отпусков, присутствуют и женщины.
Населенный пункт Старица находится к западу от Волчанска, в котором российские войска уже установили контроль над историческим центром города.
Ранее сообщалось, что армия РФ взяла в огненное кольцо ВСУ в Купянске.