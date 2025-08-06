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«СВ»: ВСУ вызвали из отпусков женщин-солдат для переброски под Харьков

Российские войска установили контроль над историческим центром Волчанска.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», украинское командование предпринимает усилия для укрепления своих оборонительных рубежей в Харьковской области.

Военные корреспонденты уточняют, что военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых передислоцировали в окрестности населенного пункта Старица, в срочном порядке вернули из отпусков. Среди солдат, отозванных из отпусков, присутствуют и женщины.

Населенный пункт Старица находится к западу от Волчанска, в котором российские войска уже установили контроль над историческим центром города.

Ранее сообщалось, что армия РФ взяла в огненное кольцо ВСУ в Купянске.