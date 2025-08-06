Холодильники опустошаем, об электричестве забываем: Жители Кишинева на целый день останутся без света — публикуем адреса

О запланированных в Кишиневе на среду, 6 августа, работах сообщает поставщик услуги.
Чеканы:
Ул. И. Виеру, 3A, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 7, 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 4, 6/3, 8/3, M. чел Бэтрын, 25, 25/1, 25/2, 27, 27B, 27/1, 27/2, 9999 — с 10:00 до 16:30.
Рышкановка:
Ул. Чевкарь, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, ⅚, 5/7, ⅝, 5/9, 7, Язулуй, 3, 3/1, 7, 7/1, 9, 8, 36−40, 40/1, Соколень, 10, 12, 12A, 12B, 12C, 12/2 — с 11:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
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