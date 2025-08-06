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Жители поселка Хор остались без света: прокуратура начала проверку

Прокуратура района имени Лазо Хабаровского края организовала проверку после аварийного отключения электроэнергии в поселке Хор.

Источник: AP 2024

Поводом для реагирования стал сигнал, поступивший в надзорное ведомство в ходе мониторинга сообщений в средствах массовой информации, сообщили в телеграм-канале краевого надзорного ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, в ряде жилых домов населенного пункта произошло отключение электроснабжения. Точные причины произошедшего, а также количество оставшихся без света домов на данный момент выясняются.

Прокуратура взяла под контроль ход аварийно-восстановительных работ, а также инициировала проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации и содержании объектов электроэнергетики. По итогам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

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