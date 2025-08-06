Хабаровский «СКА-Нефтяник» 9 августа проведёт презентацию обновлённой команды

Клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» 9 августа ждёт болельщиков на презентацию команды на сезон 2025/26 годов. Также болельщикам «кабанов» представят форму, в которой красно-чёрные выступят в очередном Первенстве России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».