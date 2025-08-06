Хабаровский «СКА-Нефтяник» 9 августа проведёт презентацию обновлённой команды

Клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» 9 августа ждёт болельщиков на презентацию команды на сезон 2025/26 годов. Также болельщикам «кабанов» представят форму, в которой красно-чёрные выступят в очередном Первенстве России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Вас ждут мороженое и сахарная вата от игроков, яркое шоу, выступление кавер-группы «ВишнЁвый коктейль», развлекательные и игровые зоны, розыгрыш годового абонемента на матчи «СКА-Нефтяника», — отметили в пресс-службе клуба. — Встречаемся 9 августа со стороны западной трибуны «Ерофей» арены. Стартуем в 10:00. Вход свободный.
Напомним, тренерскому штабу удалось сохранить костяк команды, завоевавшей по итогам прошлого сезона бронзовые медали.
Клуб заключил новые контракты с десятью спортсменами. Соглашения с командой подписали вратарь Лев Шишкин, защитники Максим Рязанов и Томми Мяаття, полузащитники Антон Колповский, Максим Василенко, Алан Джусоев, Дмитрий Сидоров и Туомас Мяаття, а также нападающие Владимир Каланчин и Владислав Кузнецов.