Сын Джулии Робертс покорил соцсети своим внешним видом и трюками на скейтборде

Финнеас предпочитает сохранять приватность, в отличие от своей сестры Хэйзел Модер, которая ранее уже дебютировала на красной дорожке. Отец явно намерен продемонстрировать умения своего сына на публике. В обсуждениях под видео пользователи обратили внимание на рыжий цвет волос парня и на то, что он был без защитной экипировки.