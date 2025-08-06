Сын Джулии Робертс покорил соцсети своим внешним видом и трюками на скейтборде

Сын Джулии Робертс Финнеас Модер. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / modermoder.
Финнеас предпочитает сохранять приватность, в отличие от своей сестры Хэйзел Модер, которая ранее уже дебютировала на красной дорожке. Отец явно намерен продемонстрировать умения своего сына на публике. В обсуждениях под видео пользователи обратили внимание на рыжий цвет волос парня и на то, что он был без защитной экипировки.
А ранее бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов сообщил, что в четвёртый раз станет отцом. Иллюзионист опубликовал фотографию, на которой он запечатлён вместе с женой. Екатерина, одетая в белое платье, держит руки на округлившемся животе.