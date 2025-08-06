5 знаков зодиака, которые вычеркнут вас из жизни навсегда за предательство, — проверьте своих друзей

Представители знака зодиака Телец славятся своим невероятным терпением и способностью прощать даже самые серьёзные промахи близких людей. Они могут годами закрывать глаза на мелкие недостатки друзей, находить оправдания их поступкам и давать второй, третий, десятый шанс. Но есть одна красная линия, которую нельзя переступать, — это предательство в дружбе. Телец по гороскопу воспринимает дружбу как незыблемую ценность, основанную на честности и взаимном уважении. Когда друг предаёт его доверие, в душе Тельца происходит настоящая революция — вся его картина мира рушится. Он может долго не показывать своих чувств, продолжать общаться как ни в чём не бывало, но внутри уже всё решено. Человек со знаком зодиака Телец никогда не забудет предательства и не простит его, даже если внешне будет вести себя дружелюбно. Просто теперь вы для него не друг, а просто знакомый.