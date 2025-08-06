На Урале наблюдается острый дефицит врачей

Свердловская область и другие регионы Уральского федерального округа испытывают острую нехватку квалифицированных врачей. Согласно исследованию hh.ru, количество специалистов не покрывает потребности рынка труда.
Самая сложная ситуация сложилась в Курганской области, где на одну вакансию приходится всего 0,2 резюме. Для нормальной ситуации на рынке труда необходимо, чтобы на каждую вакансию претендовали не менее четырех кандидатов. В Свердловской, Челябинской и Тюменской областях показатели немного лучше, но всё еще свидетельствуют о дефиците — 0,5, 0,6 и 0,7 резюме на вакансию соответственно. Более благоприятная ситуация в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где на одну вакансию приходится 1,5 и 1,8 резюме.
При этом наибольшая потребность во врачах отмечается в Свердловской области, где открыто 3,8 тысячи вакансий, что составляет 40% от общего числа в УрФО. Высокий спрос также наблюдается в Тюменской и Челябинской областях.
Самые привлекательные зарплаты для врачей предлагают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Тюменской области. Свердловская и Челябинская области предлагают несколько меньшие зарплаты, а наименьшие зарплатные предложения зафиксированы в Курганской области.