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Суд над Жириновским начался на Украине

На Украине идет суд над покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На Украине идет суд над покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

— Покойного лидера ЛДПР и ряд его соратников обвиняют в финансировании терроризма, — цитирует текст материала РИА Новости.

В этом же преступлении обвиняют российского министра спорта Михаила Дегтярева и председателя комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко.

При этом очередное слушание дела состоится в пятницу, 15 августа, в Шевченковском районном суде в Киеве.

Ранее СБУ объявила в розыск музыкального продюсера Юрия Бардаша, получившего в Луганске российское гражданство. Он находится в розыске с мая 2024 года, в отношении него также возбудили уголовное дело по четырем статьям.

Владельцы украинского сайта «Миротворец»* внесли в базы данных ресурса информацию о четырехлетнем российском ребенке. Мальчика обвиняют в сознательных нарушениях при посещении территории России, которую Киев считает своей.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

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