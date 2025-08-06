Предложен способ перемешивания сплавов электромагнитом

САМАРА, 6 августа. /ТАСС/. Ученые Самарского политеха вместе с исследователем из Самарского университета имени Королева предложили перемешивать расплавы с помощью электромагнитных импульсов. Новый способ позволит повысить качество литой продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые кафедры “Литейные и высокоэффективные технологии” Самарского политеха совместно с профессором кафедры обработки металлов давлением Самарского университета имени Королева Владимиром Глущенковым выяснили, что обеспечить требуемое качество перемешивания можно с помощью магнитно-импульсного воздействия на расплав. Результаты исследований опубликованы в журнале “Литейное производство”, — говорится в сообщении.
Как пояснили в Минобрнауки, для повышения качества литой продукции нужно добиться однородности металлического сплава с помощью его перемешивания. Но те инструменты, которые используются традиционно, — механические мешалки, электромагнитные поля, ультразвуковая вибрация, газоимпульсное воздействие и другие, оказываются менее эффективными, чем предложенный учеными Самарского политеха способ.
«Импульсное магнитное поле генерируется вокруг витков катушки-индуктора магнитно-импульсной установки. Затем оно проникает через стенку тигля, изготовленного из неметаллического неэлектропроводного материала, и воздействует на расплав, наводя в нем вихревые токи», — пояснил заведующий кафедрой «Литейные и высокоэффективные технологии», декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха Константин Никитин.
Ученые пояснили, что в результате взаимодействия магнитных полей токов в индукторе и в расплаве возникают электродинамические, бесконтактные силы, которые и обеспечивают перемешивание. При этом воздействие импульсного магнитного поля на расплав может быть одно- и многократным. Установка для такого воздействия рассчитана на управление формой и величиной термосилового воздействия на расплав при его перемешивании. Коллектив ученых работает над повышением равномерности воздействия импульсного магнитного поля на расплав.