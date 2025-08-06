Предложен способ перемешивания сплавов электромагнитом

Ученые пояснили, что в результате взаимодействия магнитных полей токов в индукторе и в расплаве возникают электродинамические, бесконтактные силы, которые и обеспечивают перемешивание. При этом воздействие импульсного магнитного поля на расплав может быть одно- и многократным. Установка для такого воздействия рассчитана на управление формой и величиной термосилового воздействия на расплав при его перемешивании. Коллектив ученых работает над повышением равномерности воздействия импульсного магнитного поля на расплав.