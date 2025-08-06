День памяти Бориса и Глеба: когда отмечают и о чем молятся святым

Ярослав разбил войска Святополка в 1019 году и занял престол в Киеве. Несколько лет он искал могилу Глеба, похороненного на месте убийства, чтобы братья могли воссоединиться не только на небесах, но и на земле. В итоге их мощи были погребены в храме Василия Великого, который вскоре сгорел. Затем мощи Бориса и Глеба, оказавшиеся нетленными, перенесли в специально построенную часовню. В 1026 году Ярослав построил в Вышгороде первый Борисоглебский храм. Официально братьев канонизировали в 1072 году.