Донская ива признана лучшим деревом года России

За донскую иву было отдано 37 549 голосов. Второе место занял шумерлинский дуб из Чувашии — 25 532 голоса, третье — суворовский дуб из Крыма, 7 775 голосов.
Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года.
Главным деревом России по итогам онлайн-конкурса стала «бабушка Ива» из Белокалитвинского района, занявшая первое место среди 70 уникальных природных раритетов.
За донскую иву было отдано 37 549 голосов. Второе место занял шумерлинский дуб из Чувашии — 25 532 голоса, третье — суворовский дуб из Крыма, 7 775 голосов.
Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года.