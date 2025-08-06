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Донская ива признана лучшим деревом года России

Главным деревом России по итогам онлайн-конкурса стала «бабушка Ива» из Белокалитвинского района, занявшая первое место среди 70 уникальных природных раритетов.

Источник: Российская газета

За донскую иву было отдано 37 549 голосов. Второе место занял шумерлинский дуб из Чувашии — 25 532 голоса, третье — суворовский дуб из Крыма, 7 775 голосов.

Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года.