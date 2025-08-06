Жительницу Омской области обеспечили чистой водой после прорыва труб

Расследовано дело о загрязнении питьевой воды в селе Андреевка Омской области. В Управлении ГП РФ по СФО рассказали, что в апреле 2025 года подрядчик повредил коммуникации во время работ по газификации. В трубы попали песок и грунт, жильцы одного из домов получили некачественную воду.