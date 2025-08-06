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Жительницу Омской области обеспечили чистой водой после прорыва труб

Прокуратура заставила подрядчиков устранить последствия аварии.

Источник: Комсомольская правда

Расследовано дело о загрязнении питьевой воды в селе Андреевка Омской области. В Управлении ГП РФ по СФО рассказали, что в апреле 2025 года подрядчик повредил коммуникации во время работ по газификации. В трубы попали песок и грунт, жильцы одного из домов получили некачественную воду.

Прокуратура провела проверку и наказала виновных. Руководитель организации получил представление, а два должностных лица — дисциплинарные взыскания. Водоснабжающая компания заплатила штраф по статье № 6.3 КоАП Российской Федерации. Ресурсникам также пришлось промыть трубы, заменить врезку на сетях и установить дополнительный фильтр.

Пострадавшей сибирячке сделали перерасчет платы за ЖКУ. Последующие пробы показали, что качество воды соответствует нормативам.

Ранее «КП Омск» сообщила о закрытии МУП «Тараводоканал».