Врач предостерег об опасном влиянии соленых огурцов на здоровье

Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Березников предупредил, что избыточное потребление соли провоцирует задержку жидкости в организме, создавая повышенную нагрузку на сосудистую систему и способствуя развитию заболеваний.
В беседе с изданием «Лента.ру» он отметил, что для профилактики сердечно-сосудистых патологий необходимо ограничивать потребление соленых огурцов и помидоров во избежание чрезмерного поступления натрия.
Эксперт подчеркнул, что излишек этого элемента нарушает электролитный баланс. Для поддержания здоровья следует употреблять не более нескольких соленых (или маринованных) овощей в сутки.
Особую осторожность, по словам Березникова, должны проявлять гипертоники, пациенты с почечными заболеваниями и пожилые люди. В связи с этим он рекомендовал снижать концентрацию соли в любимых закусках путем промывания соленых овощей водой перед едой.
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