СМИ: Россияне могут остаться без современной терапии из-за нового правила

С сентября этого года в России вступает в силу правило «второй лишний» в отношении лекарственных препаратов. Всероссийский союз пациентов направил в правительство РФ письмо, в котором выразил обеспокоенность тем, что нововведение может снизить доступность лекарств и привести к росту затрат на их приобретение.