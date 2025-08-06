СМИ: Россияне могут остаться без современной терапии из-за нового правила

С сентября этого года в России вступает в силу правило «второй лишний» в отношении лекарственных препаратов. Всероссийский союз пациентов направил в правительство РФ письмо, в котором выразил обеспокоенность тем, что нововведение может снизить доступность лекарств и привести к росту затрат на их приобретение.
Согласно новому правилу, если в тендере участвуют лекарственные препараты, полностью произведенные в России, все остальные заявки будут отклонены как иностранные. Это затронет наркотические и психотропные средства, препараты крови, а также 215 наименований из перечня стратегически важных лекарств.
Во Всероссийском союзе пациентов считают, что механизм следует применять исключительно к ограниченному числу препаратов. Для остальных, входящих в перечень стратегически значимых, предлагается вводить преференции в виде процентного преимущества на торгах и других форм поддержки.
Сопредседатель ВСП Ян Власов подчеркнул, что внедрение данного правила может привести к перебоям в поставках, сокращению ассортимента и снижению доступности современной терапии для пациентов.
— Предлагаемое ограничение существенно снизит ежегодную экономию на торгах и, с учетом ежегодного роста потребности в лекарственном обеспечении, неизбежно приведет к увеличению расходов здравоохранения и искусственной монополизации производства лекарств, — приводит выдержку из письма газета «Известия».
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в России необходимо ограничить продажу женских противозачаточных таблеток. Она отметила, что при желании купить подобные таблетки женщины должны предоставлять рецепт врача.